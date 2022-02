Gf Vip | Soleil infuriata con gli altri concorrenti | “Sembra una barzelletta | adesso tutti qua state” VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nel corso della serata di Sabato 5 Febbraio 2021, nella casa del Gf Vip c’è stato un episodio che sta facendo molto discutere sui social. In particolare,ha espresso tutto il proprio malcontento per la presenza di alcunivicino al luogo in cui stava facendo le prove. Ecco ildell’episodio: La cosa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlosbotta contro Gianmaria (): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gianmaria sbotta contro: “Gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Se in confessionale….” Gianmaria ...

Sì perché spiega Belli per contratto dovrà essere presente in studio nella prossima puntata del Grande Fratello. Ad introdurre l'argomento 'colpo di scena' è la lettera scritta daSorge ad ...Delia Duran eSorge, fanno parte delle squadre che hanno vinto il concorso d'arte voluto dal Grande Fratello, ballano insieme e si scambiano confidenze che fanno capire che, almeno in questo momento, è ...Nel corso della serata di Sabato 5 Febbraio 2021, nella casa del Gf Vip c’è stato un episodio che sta facendo molto discutere sui social. In particolare, Soleil ha espresso tutto il proprio ...Molto probabilmente di Alex, Soleil e Delia se ne tornerà a parlare anche nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale 5 ...