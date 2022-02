Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi: orari 5 febbraio, percorso, programma, tv, streaming (Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue l’Etoile de Bessèges 2022: oggi, sabato 5 febbraio, è in programma la quarta e penultima tappa che porterà i corridori da Saint-Hilaire-de-Brethmas a Le Mont Bouquet, per un totale di 146,71 km. La corsa a tappe francese si avvicina alla conclusione (mancherà infatti solo la gara di domenica 6), dunque tutti punteranno alle prime posizioni, soprattutto in ottica classifica generale. Come detto, i corridori affronteranno un percorso di 146,71 km prevalentemente pianeggiante con altitudine massima di 616m; particolarmente affascinante il finale in salita, snodo fondamentale per stabilire il vincitore della quarta tappa. Etoile de Bessèges 2022, il percorso e le ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue l’de, sabato 5, è inla quarta e penultimache porterà i corridori da Saint-Hilaire-de-Brethmas a Le Mont Bouquet, per un totale di 146,71 km. La corsa a tappe francese si avvicina alla conclusione (mancherà infatti solo la gara di domenica 6), dunque tutti punteranno alle prime posizioni, soprattutto in ottica classifica generale. Come detto, i corridori affronteranno undi 146,71 km prevalentemente pianeggiante con altitudine massima di 616m; particolarmente affascinante il finale in salita, snodo fondamentale per stabilire il vincitore della quartade, ile le ...

Ultime Notizie dalla rete : Etoile Bessèges LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Le Mont Bouqet, occasione per gli scalatori Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima tappa dell'Etoile de Bessèges 2022, breve corsa a tappe francese che rappresenta per molti corridori il debutto stagionale su strada. Con partenza a Saint - Hilaire - de - Brethmas e arrivo a Le Mont Bouquet ...

Alberto Bettiol sfiora la vittoria in Francia 4 - 5 - 2 indica i piazzamenti ottenuti dal toscano Alberto Bettiol (EF Education Easy Post) nelle prime tre tappe dell'Etoile de Bessèges, competizione transalpina che si concluderà domenica con una ...

