Coppa Davis 2022, i convocati della Slovacchia per la sfida all’Italia: Molcan unico top-100 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia affronterà la Slovacchia nel turno preliminare della Coppa Davis 2022, in programma nel weekend del 4-5 marzo sul cemento indoor di Bratislava. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico, guidati da Jannik Sinner (Matteo Berrettini non sarà della partita). Sono stati comunicati i giocatori che rappresenteranno la Slovacchia. Il più quotato è Alex Molcan, numero 72 al mondo. Il capitano Tibor Toth ha convocato anche Norbert Gombos (n. 110 ATP), Filip Horansky (n.213), Filip Polasek (numero 8 del mondo in doppio) e Igor Zelenay (n.139 ATP in doppio). Coppa Davis 2022: Italia, i convocati per la Slovacchia. Jannik Sinner e Sonego le punte, non c’è ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia affronterà lanel turno preliminare, in programma nel weekend del 4-5 marzo sul cemento indoor di Bratislava. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico, guidati da Jannik Sinner (Matteo Berrettini non saràpartita). Sono stati comunicati i giocatori che rappresenteranno la. Il più quotato è Alex, numero 72 al mondo. Il capitano Tibor Toth ha convocato anche Norbert Gombos (n. 110 ATP), Filip Horansky (n.213), Filip Polasek (numero 8 del mondo in doppio) e Igor Zelenay (n.139 ATP in doppio).: Italia, iper la. Jannik Sinner e Sonego le punte, non c’è ...

