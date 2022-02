Calenda colpisce (ancora) Renzi: “Riconosce come interlocutori solo Obama, Macron, Bezos e Dio” (Di sabato 5 febbraio 2022) Continua il duello a distanza tra i vecchi compagni di partito, Carlo Calenda e Matteo Renzi. L’ex ministro ora leader di Azione si scaglia contro l’ex premier, ora leader di Italia Viva: in due non arrivano al 4 per cento dell’elettorato. Ma sui social sembrano giganti capaci di scatenare le guerre puniche. Su Twitter Calenda, in un botta e risposta con Claudio Velardi parla della nuova aggregazione centrista che si sta creando e parte con la bordata. “Premesso che per ora Renzi Riconosce come interlocutori solo Obama, Macron, Bezos e Dio; non c’è altra strada che costruire un partito solido. Fare i congressi, dotarsi di un buon ufficio studi, girare il territorio. Lo stiamo facendo con PiuEuropa e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Continua il duello a distanza tra i vecchi compagni di partito, Carloe Matteo. L’ex ministro ora leader di Azione si scaglia contro l’ex premier, ora leader di Italia Viva: in due non arrivano al 4 per cento dell’elettorato. Ma sui social sembrano giganti capaci di scatenare le guerre puniche. Su Twitter, in un botta e risposta con Claudio Velardi parla della nuova aggregazione centrista che si sta creando e parte con la bordata. “Premesso che per orae Dio; non c’è altra strada che costruire un partito solido. Fare i congressi, dotarsi di un buon ufficio studi, girare il territorio. Lo stiamo facendo con PiuEuropa e ...

