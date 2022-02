Atp Cordoba 2022: programma, orari e ordine di gioco sabato 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Cordoba 2022, per quanto riguarda la giornata di sabato 5 febbraio. Eliminato Sonego, ma grande attesa per le semifinali di Cordoba, le quali potranno offrire indicazioni importanti in vista del resto della stagione tennistica Atp. Di seguito la programmazione completa dell’evento sul rosso sudamericano che giunge dunque alla sua conclusione. programma ATP Cordoba (sabato 5 febbraio) CANCHA CENTRAL Ore 22:30 Schwartzman-Tabilo A seguire Ramos-Londero SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di. Eliminato Sonego, ma grande attesa per le semifinali di, le quali potranno offrire indicazioni importanti in vista del resto della stagione tennistica Atp. Di seguito lazione completa dell’evento sul rosso sudamericano che giunge dunque alla sua conclusione.ATP) CANCHA CENTRAL Ore 22:30 Schwartzman-Tabilo A seguire Ramos-Londero SportFace.

