Xbox Live down (ancora)? Segnalazioni in arrivo di problemi di accesso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Segnalazioni stanno cominciando a inondare internet di una grande interruzione di Xbox Live con i giocatori incapaci di accedere ai server e down Detector che mostra un grande picco di problemi segnalati. L’account Twitter di Microsoft Xbox e la pagina di stato del server non evidenziano grandi problemi al momento, ma i social sembrerebbero suggerire il contrario. Si tratta di un problema reale però, infatti vediamo una marea di commenti quando un servizio va giù. Ci sono sicuramente problemi per molte persone, ma potenzialmente questo non è un problema diffuso in questa in tutto il mondo. Al momento si cerca di capire se è localizzato in una zona particolare. AGGIORNAMENTO: La pagina di stato del servizio Xbox sta ora ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lestanno cominciando a inondare internet di una grande interruzione dicon i giocatori incapaci di accedere ai server eDetector che mostra un grande picco disegnalati. L’account Twitter di Microsofte la pagina di stato del server non evidenziano grandial momento, ma i social sembrerebbero suggerire il contrario. Si tratta di un problema reale però, infatti vediamo una marea di commenti quando un servizio va giù. Ci sono sicuramenteper molte persone, ma potenzialmente questo non è un problema diffuso in questa in tutto il mondo. Al momento si cerca di capire se è localizzato in una zona particolare. AGGIORNAMENTO: La pagina di stato del serviziosta ora ...

Advertising

HelpMeTechNow : Le segnalazioni stanno cominciando a inondare internet di una grande interruzione di Xbox Live con i giocatori inca… - luigicir88 : disponibile #sbc GS ANNO in rassegna in questa promo puoi trovare tutti i giocatori usciti in sbc fino al 31 dicem… - PanLuvme : RT @MarcelloRibuffo: Vediamo in dettaglio #DaemonXMachina, l'ultimo regalo di #EpicGamesStore. Vi aspetto in live! Canale #Twitch: https:/… - MarcelloRibuffo : Vediamo in dettaglio #DaemonXMachina, l'ultimo regalo di #EpicGamesStore. Vi aspetto in live! Canale #Twitch:… - FrishAvaccaduh : Xbox possiede l'IP di Crash Bandicoot e Sony ha acquisito i creatori di Halo We live in interesting times -