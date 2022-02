VIDEO Inter-Milan, Inzaghi: “Scudetto? In corsa anche Juventus e Atalanta. Derby…” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in vista del derby di Serie A contro il Milan, in programma sabato alle 18. L'allenatore nerazzurro si sofferma sulla lotta Scudetto, che vede al momento l'Inter favorita Leggi su mediagol (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Simone, tecnico dell', in vista del derby di Serie A contro il, in programma sabato alle 18. L'allenatore nerazzurro si sofferma sulla lotta, che vede al momento l'favorita

Advertising

Inter : ???? | BENVENUTO Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune. In città e in campo, @FelipaoCaicedo!… - Inter : ?? | CAREERS 'L'emozione di un piccolo che voleva diventare un professionista' ?? Lautaro è il protagonista della s… - Inter : ? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Qual è il gol più bello tra quelli segnati da Prima Squadra, Inter Women e P… - AntiBurrosEc : RT @Inter: ???? | BENVENUTO Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune. In città e in campo, @FelipaoCaicedo! #WelcomeFelipe http… - perrymsn70 : RT @Inter: ??? | #INTERPODCAST Tre partite, una leggenda: Esteban Cambiasso ????? #HoF Ascolta qui ?? -