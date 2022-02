Un anno di Draghi al Governo, tra luci ed ombre (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un anno di Draghi in sette punti, tra luci e ombre. La prima ragione di vita di questo Governo è la lotta al covid. La gestione della pandemia sul piano delle percentuali di vaccinati non può che dirsi positiva, soprattutto rispetto agli sfaceli della coppia Conte-Arcuri. Oltre il 90% degli italiani si è vaccinato almeno una volta, numeri superiori alla media europea. Non ci sono stati altri lockdown, ma è pur vero che il green pass rafforzato – strumento unico nel panorama occidentale – ha colpito duramente esercenti, ristoratori e albergatori, generando un effetto psicologico negativo. Inoltre, a fronte del pugno duro contro i novax, sul fronte scuola si è fatto poco o nulla in ordine alla logistica, tant’è che molti studenti sono costretti ancora a far ricorso alla Dad. Stesso dicasi per il ... Leggi su panorama (Di venerdì 4 febbraio 2022) Undiin sette punti, tra. La prima ragione di vita di questoè la lotta al covid. La gestione della pandemia sul piano delle percentuali di vaccinati non può che dirsi positiva, soprattutto rispetto agli sfaceli della coppia Conte-Arcuri. Oltre il 90% degli italiani si è vaccinato almeno una volta, numeri superiori alla media europea. Non ci sono stati altri lockdown, ma è pur vero che il green pass rafforzato – strumento unico nel panorama occidentale – ha colpito duramente esercenti, ristoratori e albergatori, generando un effetto psicologico negativo. Inoltre, a fronte del pugno duro contro i novax, sul fronte scuola si è fatto poco o nulla in ordine alla logistica, tant’è che molti studenti sono costretti ancora a far ricorso alla Dad. Stesso dicasi per il ...

