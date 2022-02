The CW ordina Gotham Knights e Walker: Indipendence, che fine farà Zorro? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ed ecco il nuovo volto di The CW, almeno in teoria. La programmazione della prossima stagione telefilmica potrebbe contemplare anche Gotham Knights e Walker: Indipendence oltre al già annunciato spin-off di Supernatural, The Winchester. In queste ore le reti iniziano a pensare a quello che sarà il loro futuro e proprio The CW ha deciso di confermare lo spin-off di Supernatural con protagonisti i genitori dei due fratelli Winchester e ha annunciato poi di aver ordinato il pilot di un altro spin-off Walker: Indipendence e di una serie tutta nuova, Gotham Knights, che niente ha a che fare con Batwoman. Walker: Independence è lo spin-off della fortunata Walker di Jared Padalecki (a sua volta un revival) ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ed ecco il nuovo volto di The CW, almeno in teoria. La programmazione della prossima stagione telefilmica potrebbe contemplare ancheoltre al già annunciato spin-off di Supernatural, The Winchester. In queste ore le reti iniziano a pensare a quello che sarà il loro futuro e proprio The CW ha deciso di confermare lo spin-off di Supernatural con protagonisti i genitori dei due fratelli Winchester e ha annunciato poi di averto il pilot di un altro spin-offe di una serie tutta nuova,, che niente ha a che fare con Batwoman.: Independence è lo spin-off della fortunatadi Jared Padalecki (a sua volta un revival) ...

