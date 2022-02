Siena | il piccolo Mustafa e suo padre ringraziano gli italiani | I primi ad aiutarci

Advertising

SIENANEWS : 'Ha fatto una foto totalmente spontanea, mi ha visto mentre stavo giocando con mio figlio e noi non sapevamo niente… - CastroMic64 : RT @AmeVecchiarelli: Il sorriso del piccolo #Mustafa abbraccia l’Italia: l'@agensir ha incontrato la famiglia. Una grande storia di solidar… - DigitalixMx : RT @AmeVecchiarelli: Il sorriso del piccolo #Mustafa abbraccia l’Italia: l'@agensir ha incontrato la famiglia. Una grande storia di solidar… - mauromonti70 : RT @AmeVecchiarelli: Il sorriso del piccolo #Mustafa abbraccia l’Italia: l'@agensir ha incontrato la famiglia. Una grande storia di solidar… - AmeVecchiarelli : Il sorriso del piccolo #Mustafa abbraccia l’Italia: l'@agensir ha incontrato la famiglia. Una grande storia di soli… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena piccolo

... dall'Arcivescovo di, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, e da don Vittorio Giglio. La stampa ha dovuto aspettare qualche minuto per vedere Mustafà e le due sue sorelline, mentre il...Mustafà non aveva gambe, non aveva futuro e non aveva colori. In Siria, tutto ciò che aveva era incertezza. Da quando è arrivato acon la famiglia, il suomondo strabiliante ha preso a tingersi di speranze e di colori caldi. Del giallo e del rosso di una maglietta della Roma che due tifosi gli hanno fatto avere ...Siena, le parole dell'uomo, grato all'Italia per il grande progetto di solidarietà messo in atto per la sua famiglia Condividi Tweet WhatsApp Invia tramite email ...dall’Arcivescovo di Siena, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, e da don Vittorio Giglio. La stampa ha dovuto aspettare qualche minuto per vedere Mustafà e le due sue sorelline, mentre il piccolo ...