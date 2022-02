Recovery Fund, Governo accelera: a che punto siamo? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Archiviata la partita Quirinale, il Premier Mario Draghi ha immediatamente fatto partire la verifica sul punto della situazione in ottica PNRR, chiedendo, nell’ultimo CdM a tutti i ministri di mettere nero su bianco eventuali criticità e soprattutto per capire se la velocità alla quale si sta viaggiando sia quella giusta o se c’è bisogno di accelerare. Recovery Fund, Draghi mette il turbo L’Europa ci guarda e stavolta è vietato sbagliare. Lo ha ricordato anche ieri nel lungo discorso al Parlamento, interrotto dagli applausi per ben 55 volte, dopo il giuramento per il bis, che il nostro Paese è il maggior destinatario dei fondi UE (191,5 miliardi), e che siamo chiamati a costruire un Paese post emergenza più forte e coeso. A che punto siamo? Una vera e propria corsa a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Archiviata la partita Quirinale, il Premier Mario Draghi ha immediatamente fatto partire la verifica suldella situazione in ottica PNRR, chiedendo, nell’ultimo CdM a tutti i ministri di mettere nero su bianco eventuali criticità e soprattutto per capire se la velocità alla quale si sta viaggiando sia quella giusta o se c’è bisogno dire., Draghi mette il turbo L’Europa ci guarda e stavolta è vietato sbagliare. Lo ha ricordato anche ieri nel lungo discorso al Parlamento, interrotto dagli applausi per ben 55 volte, dopo il giuramento per il bis, che il nostro Paese è il maggior destinatario dei fondi UE (191,5 miliardi), e chechiamati a costruire un Paese post emergenza più forte e coeso. A che? Una vera e propria corsa a ...

