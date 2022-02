**Quirinale: Malpezzi, 'bene risposta a lettera Pd, in capigruppo decideremo strumento'** (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “È importante che ci sia una risposta positiva delle forze politiche alla proposta che come Pd abbiamo fatto ai presidenti di Camera e Senato. Se vogliamo passare dagli applausi al Presidente a fare davvero le riforme serve trasversalità e unità nell'azione del Parlamento. Nelle conferenze dei capigruppo tutti insieme cercheremo di individuare gli strumenti migliori per raggiungere questo obbiettivo”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, a commento delle lettere che le capigruppo dem hanno inviato ai Presidenti di Camera e Senato dopo il discorso di ieri del Presidente Mattarella al Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “È importante che ci sia unapositiva delle forze politiche alla proposta che come Pd abbiamo fatto ai presidenti di Camera e Senato. Se vogliamo passare dagli applausi al Presidente a fare davvero le riforme serve trasversalità e unità nell'azione del Parlamento. Nelle conferenze deitutti insieme cercheremo di individuare gli strumenti migliori per raggiungere questo obbiettivo”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona, a commento delle lettere che ledem hanno inviato ai Presidenti di Camera e Senato dopo il discorso di ieri del Presidente Mattarella al Parlamento.

