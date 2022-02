Pezzella: «Napoli mi manca moltissimo, come Bergamo mancherebbe a un bergamasco» (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Gazzetta intervista l’atalantino Pezzella difensore della squadra di Gasperini. «Sono nato vicino al mare e ci torno appena posso». Le manca la sua Napoli? «moltissimo, come a tutti i napoletani. Ma credo sia uguale per un bergamasco quando è lontano. Gente con radici forti». La morte di Maurizio Zamparini. «Sono stato male. Lui mi lanciò nel mondo del calcio con il Palermo. Avevo appena 15 anni quando ci arrivai, crescendo lontano dalla famiglia». Esordio in Serie A: Atalanta- Palermo del 6 dicembre 2015. «Perdemmo 3-0, ma fu un’emozione unica e la data me la sono tatuata sulla pelle». Non è il suo unico tatuaggio… «Il più grande sulla schiena: una tigre, mi rappresenta molto». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Gazzetta intervista l’atalantinodifensore della squadra di Gasperini. «Sono nato vicino al mare e ci torno appena posso». Lela sua? «a tutti i napoletani. Ma credo sia uguale per unquando è lontano. Gente con radici forti». La morte di Maurizio Zamparini. «Sono stato male. Lui mi lanciò nel mondo del calcio con il Palermo. Avevo appena 15 anni quando ci arrivai, crescendo lontano dalla famiglia». Esordio in Serie A: Atalanta- Palermo del 6 dicembre 2015. «Perdemmo 3-0, ma fu un’emozione unica e la data me la sono tatuata sulla pelle». Non è il suo unico tatuaggio… «Il più grande sulla schiena: una tigre, mi rappresenta molto». L'articolo ilsta.

