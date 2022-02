Pechino 2022 | Constantini | “La nostra miglior partita” Mosaner | “Proviamo ad impressionare il pubblico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Penso che sia stata la, il tiro giusto al momento giusto. Siamo stati come degli squali: quando loro sbagliavano, noi eravamo lì. È stata questa la chiave, è stata davvero laperformancee”. Non nasconde la soddisfazione Stefaniadopo la vittoria sulla Repubblica Ceca che permette al duo azzurro del curling misto di rimanere a punteggio pieno dopo le prime 4 partite. E ancora: “Quando l’avversario commette un errore, siamo pronti a cogliere l’opportunità – aggiunge – Una medaglia? Per ora stiamo pensando a fare il nostro lavoro al meglio e credo che stiamo facendo bene insieme. Mi diverto davvero con Amos e penso che questo sia fondamentale. È importante per noi concentrarci sul presente e non pensare troppo al futuro“. Le ottime ...