Oroscopo di Branko 5 febbraio | le stelle su amore e salute di sabato

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariete – Bene, ora le vostre intenzioni avranno dei risultati positivi: vi sentite pronti a tutto e siete in grado di superare gli ostacoli. Le soddisfazioni arriveranno! Toro – Oggi vi sentirete un po' piccoli, non vi sentite in grado di agire da soli. Occhio anche alla dieta, basta con gli eccessi perché il fegato ne risente! Gemelli – Gli sforzi ora verranno ripagati e presto arriveranno le soddisfazioni, bisogna solo festeggiare. Attenzione ai lievi disturbi psicosomatici, meglio capire prima la causa! Cancro – Sta per tornare il passato nella vostra vita: attenzione, quindi, a una chiamata, un incontro inaspettato. Sei stanco, cerca di non fare tutto di corsa!