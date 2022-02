(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiInizierà e si concluderà a febbraio ildel Partito Democratico. Un appuntamento atteso, considerato che dal 25 settembre a guidare la federazione è il deputato Enrico Borghi, inviato nelle vesti di commissario da Letta dopo le dimissioni di Carmine Valentino, colpito dalla magistratura a poche settimane dal voto per le amministrative. Programmata tra dicembre e gennaio, l’assise veniva rinviata per il prepotente ritorno del Covid. Ma adesso ci siamo: la prima, e già decisiva scadenza, è in calendario per mercoledì 9 febbraio quando si esauriranno i termini per la presentazione delle candidature aprovinciale. Per l’occasione, le diverse anime della maggioranza dem si ritroveranno unite sul nome di Giovanni. Quarantasei anni, iscritto al circolo di Reino, ...

Advertising

anteprima24 : ** Niente strappi al Congresso, intesa a un passo nel #Pd sannita: Cacciano segretario, Pepe presidente **… - LeoRanghiero : @andreabell96 Beh, vanno di moda gli strappi ???? L'importante è che tu non ti sia fatto niente! - Gazzettino : Salvini ricuce con Giorgetti: «Niente strappi su Draghi». I governatori bocciano la scelta di uscire dal cdm - Piergiulio58 : Salvini ricuce con Giorgetti: «Niente strappi su Draghi». I governatori bocciano la scelta di uscire dal cdm - Il… - AWR0SS : RT @coralinexsuamy: cesare.. mi strappi il cuore e ci passi sopra come se niente fosse #festivaldisanremo22 -

Ultime Notizie dalla rete : Niente strappi

ilmessaggero.it

... eleganza e via elogiando fino ad accogliere parole e battute di Drusilla Foermeno che come ... quando in tv è mimato come canone generale,consenso da un sesso nella realtà praticato ...... la verve di Drusilla non decolla procedendo perlopiù ae stentando a livello di trovate. ...auto - battesimo stavolta ma un cenno di strip - tease in un finale circondato dalle stelle ...Noi abbiamo avvertito Draghi e ci fermiamo qui. Ora tocca al governo risolverli». Il giorno dopo lo strappo in Consiglio dei ministri sul decreto che regola la quarantena per gli studenti e allunga il ...Poco movimento a gennaio ma proiezione alla prossima estate per il Milan, che guarda al futuro in ogni reparto a caccia anche di occasioni interessanti. Una di queste potrebbe arrivare di nuovo dalla ...