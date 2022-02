Morbidelli | ' Ho sottovalutato l' infortunio È il mio anno? Se lo dicessi sarei un idiota'

Advertising

Gazzetta_it : MotoGP, #Morbidelli: “Ho sottovalutato il mio infortunio. È il mio anno? Sarei un idiota a dirlo” - infoitsport : MotoGP, Morbidelli: “L'anno scorso ho sottovalutato l'infortunio” -

Ultime Notizie dalla rete : Morbidelli sottovalutato

non il solito Franco. Un inverno dopo, il pilota romano di MotoGP, che nel corso del ... e che gli ha fatto ammettere 'sì, hoquel problema'.... per Francola situazione di partenza è diversa, dovendo ritrovare velocità, feeling con ... Avevol'infortunio , dovrò stare attento a non farmi male in futuro, in nessuna parte ...(Sky Sport) Il francese sarà affiancato ancora da Franco Morbidelli, insieme compongono una coppia di piloti straordinaria, con un potenziale molto alto. La Yamaha ha presentato la moto affidata a ...Ormai ci siamo. Ancora poche ore e la nuova annata della MotoGP edizione 2022 è pronta a fare alzare il suo sipario. Come tradizione la classe regina si concede alcuni giorni di test per mettere in pi ...