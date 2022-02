Maturità, studenti in piazza: "No alle prove scritte" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vogliamo un altro esame di Maturità ". studenti in corteo , stamattina, anche in Toscana. Manifestazioni sono in corso a Firenze, Grosseto e Pisa . I ragazzi protestano contro la scelta del Miur di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vogliamo un altro esame di".in corteo , stamattina, anche in Toscana. Manifestazioni sono in corso a Firenze, Grosseto e Pisa . I ragazzi protestano contro la scelta del Miur di ...

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - repubblica : Studenti in piazza tutta Italia. Roma. 'Vogliamo un'altra maturità, tesina no seconda prova' - Lasiciliaweb : Studenti contro esami maturità: 'Scelta imposta dall'alto' Corteo a Palermo anche per contestare l'alternanza scuol… - DomaniGiornale : «Dovremmo costruire e aiutare società. Troppo spesso è un’abitudine che si è persa. Per esempio oggi ci sono solo i… -