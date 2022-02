Luca Vittorio Raiola presidente del Centro Meridionale di Educazione Ambientale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione del Centro Meridionale di Educazione Ambientale. A presiedere il Cmea sarà Luca Vittorio Raiola mentre siederanno nel cda Gugg Giovanni Gugg, Valerio Fiorile, Maria Morvillo, Giuseppina Esposito, Cristina Coppola e Olga Laudonia. Il Centro Meridionale di Educazione Ambientale è un ente senza fine di lucro, sostenuto dal Comune di Sorrento e nato nel 1979 con gli obiettivi di promozione e divulgazione scientifica, aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Primo Centro del Mezzogiorno nato per promuovere la tutela Ambientale, il Cmea vanta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione deldi. A presiedere il Cmea saràmentre siederanno nel cda Gugg Giovanni Gugg, Valerio Fiorile, Maria Morvillo, Giuseppina Esposito, Cristina Coppola e Olga Laudonia. Ildiè un ente senza fine di lucro, sostenuto dal Comune di Sorrento e nato nel 1979 con gli obiettivi di promozione e divulgazione scientifica, aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Primodel Mezzogiorno nato per promuovere la tutela, il Cmea vanta ...

