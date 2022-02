Lombardia, vaccinati al 90%. Restano 300mila irriducibili no vax (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se la Lombardia si avvia a un buon risultato di vaccinati, Restano ancora 331.173 over 50 'fuorilegge', non immunizzati e, quindi, soggetti alla multa e a numerose restrizioni. Perché, nonostante l'... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se lasi avvia a un buon risultato diancora 331.173 over 50 'fuorilegge', non immunizzati e, quindi, soggetti alla multa e a numerose restrizioni. Perché, nonostante l'...

Advertising

zazoomblog : Lombardia vaccinati al 90%. Restano 300mila irriducibili - #Lombardia #vaccinati #Restano - BERTIE801 : @LaBombetta76 Aggiungiamoci i DISCRIMINATI non vaccinati..Cattivi ed irresponsabili..Ah, già: il CTS si scioglie..… - Cristin62807522 : #drittoerovescio sarei curiosa di sapere in percentuale quale è la regione con più vaccinati. Sicuramente Lombardia e Veneto. Ci scommetto - LuinoNotizie : #Lombardia, “Chiesto di evitare discriminazioni tra #vaccinati e non nelle #scuole primarie”… - LuinoNotizie : Lombardia, “No alla discriminazioni tra vaccinati e non nelle scuole primarie” -