L’Esercito nelle scuole salernitane per l’orientamento dei giovani

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 4 febbraio 2022) di Monica?De Santis I militari del 4° Reggimento Carri hanno svolto videoconferenze e incontri di orientamento e informazione a favore dei, per l’arruolamento nel. Non è la prima volta cheentradi Salerno per presentare la loro attività agli studenti salernitani.?E coì nei giorni scorsi, personale qualificato del 4° Reggimento carri di Persano, unità dipendente della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, è stato impegnato in un ciclo di conferenze d’orientamento professionale presso alcuni istituti scolastici che si trovano nell’area sud della provincia di Salerno, tra cui l’Istituto Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, l’Istituto Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna e l’Istituto Comprensivo di Capaccio-Paestum. Gli incontri si sono svolti sia in ...