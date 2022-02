La madre di Pantani ai carabinieri 'Era con due escort quella notte in cui morì' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sarebbe stato qualcuno insieme a Marco Pantani nella stanza dell'hotel di Rimini quando il cuore del Pirata ha smesso di battere. "Cercate le due escort che sono salite nella sua stanza la mattina ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sarebbe stato qualcuno insieme a Marconella stanza dell'hotel di Rimini quando il cuore del Pirata ha smesso di battere. "Cercate le dueche sono salite nella sua stanza la mattina ...

