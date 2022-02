Iss: smartphone possibile rischio per defibrillatori e pacemaker (Di venerdì 4 febbraio 2022) – Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, “in rari casi, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro dal cuore, il magnete presente nell’iPhone 12 può attivare l’interruttore magnetico di pacemaker e defibrillatori impiantabili”. Lo studio pubblicato su Pacing and Clinical Electrophysiology fa riferimento ad una serie di dati contenuti in un articolo uscito sulla rivista Heart Rhythm, che mostrano che quando l’iPhone 12 è posto nelle vicinanze di un defibrillatore impiantabile, il magnete dello smartphone sarebbe in grado di attivare l’interruttore magnetico presente nel defibrillatore e disattivare la funzione di shock necessaria in caso di aritmia ventricolare. Questo renderebbe il defibrillatore incapace di applicare la terapia prevista in caso di aritmia. Lo studio dell’ISS è il primo a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) – Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, “in rari casi, se loviene tenuto a meno di un centimetro dal cuore, il magnete presente nell’iPhone 12 può attivare l’interruttore magnetico diimpiantabili”. Lo studio pubblicato su Pacing and Clinical Electrophysiology fa riferimento ad una serie di dati contenuti in un articolo uscito sulla rivista Heart Rhythm, che mostrano che quando l’iPhone 12 è posto nelle vicinanze di un defibrillatore impiantabile, il magnete dellosarebbe in grado di attivare l’interruttore magnetico presente nel defibrillatore e disattivare la funzione di shock necessaria in caso di aritmia ventricolare. Questo renderebbe il defibrillatore incapace di applicare la terapia prevista in caso di aritmia. Lo studio dell’ISS è il primo a ...

