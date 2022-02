Il bis di Mattarella | dopo di me il diluvio Non c’è più tempo Rafforzare l’Italia e rilanciare l’Europa

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Botta e risposta tra il prof. @tomasomontanari e Mariolina Sattanino sulla rielezione di #Mattarella: '… - myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - repubblica : Giuramento e discorso al Parlamento: è il giorno del bis di #Mattarella. La diretta - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: Il discorso di insediamento di #Mattarella presenta molti elementi di interesse: sberle sulla giustizia (finalmente) e nuo… - Mt007Romagna : @antoniodes85 #omnibus #Belloni. L'alba. Salgon ricordi miei da piccino, coi ragazzi grandi che facevan staffetta s… -

Ultime Notizie dalla rete : bis Mattarella

Il settennatodi- 'Ma come minimo sette anni...', si ironizza nei capannelli in Transatlantico - comincia con 55 applausi, di gioia e insieme di debolezza e di impotenza, che i grandi elettori ...Tutti in piedi per il discorso del secondo giuramento di Sergioa Montecitorio, anche deputati e senatori di Fratelli d'Italia (unico partito ufficialmente contrario al) mentre nei cieli di Roma si iniziano a sentire i 21 colpi di cannone.'Grazie ...Nel suo discorso di insediamento per il secondo mandato il presidente Mattarella ha puntato molto sulla centralità del Parlamento e sulla riforma della giustizia Trentasette minuti, intervallati da 55 ...Si affida ad un po' di facile ironia Giorgia Meloni per commentare in prima battuta il discorso con cui Sergio Mattarella ha inaugurato il suo mandato bis. Una freddura che in realtà nasconde, come ...