Grande fratello vip | “Soleil è nei guai…” Da fuori si è visto tutto

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Molti si ricorderanno che un anno e mezzo fa è scoppiato il ‘surgelato-gate’. In praticaSorge del GF Vip 6, nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, ha smascherato Iconize asserendo di aver inscenato un’aggressione omofoba tirandosi un surgelato in faccia. A distanza di un anno e mezzo ecco che il ragazzo è tornato a parlare di questa ingarbugliata faccenda pubblicando un audio compromettente diSorge. In questi audio si sente chiaramentedare consigli a Iconize sul modo in cui doveva comportarsi nei vari collegamenti Tv per parlare di questa finta aggressione (l’audio è disponibile dopo il secondo paragrafo. “Devi pensare alla cosa fisica, al linguaggio fisico…Perché in quel caso lì, se ti guarda qualunque psicologo ecc, si vedeva proprio che stavi inventando quello che dicevi…”...