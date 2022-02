“Giocheranno insieme…”: Serie A, il tecnico esce allo scoperto in conferenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani ci sarà il derby tra Inter e Milan, ma in Serie A c’è tanta curiosità anche sulla Juventus che affronterà il Verona dell’ex Tudor. La Juventus è stata sicuramente la regina di questo calciomercato invernale. I bianconeri con gli acquisti di Zakaria e di Vlahovic vogliono cambiare radicalmente il senso di questa stagione, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani ci sarà il derby tra Inter e Milan, ma inA c’è tanta curiosità anche sulla Juventus che affronterà il Verona dell’ex Tudor. La Juventus è stata sicuramente la regina di questo calciomercato invernale. I bianconeri con gli acquisti di Zakaria e di Vlahovic vogliono cambiare radicalmente il senso di questa stagione, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

infoitsport : Lasagna o Kalinic dal 1'? Tudor: 'Meritano entrambi, magari giocheranno insieme' - SanaPazzia : I MIE PREFERITI ???? di #Sanremo2022 #Sanremo #larappresentantedilista insieme a Mahmood&Blanco si giocherànno la v… - Fedenwski : Salah e Mané si giocheranno la Coppa d'Africa e quattro giorni dopo saranno in campo insieme per Liverpool - Leices… - ROI05841958 : @Laudantes Vorrei capire se McKennie e Zakaria, con Loca anche, giocheranno spesso insieme. In quel caso uno come R… - azulejos80 : @Gazzetta_it Addirittura giocheranno tutti e due? Insieme? Ma non è illegale? -