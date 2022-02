EasyJet, Napoli e Grecia più vicine: nuove rotte per Santorini, Cefalonia e Kos (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate, EasyJet – compagnia aerea leader in Europa – annuncia oggi un primo gruppo di nuove rotte che saranno operate da e per l’Italia nella prossima stagione estiva. Napoli Da giugno decolleranno tre nuove rotte dall’Aeroporto Internazionale di Napoli verso le soleggiate isole della Grecia: Kos, Santorini e Cefalonia, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali. Venezia A partire dal 24 aprile ritorna operativo il collegamento verso Mykonos, con due frequenze settimanali, e dal 27 giugno sará inaugurata la nuova rotta verso Kos, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate,– compagnia aerea leader in Europa – annuncia oggi un primo gruppo diche saranno operate da e per l’Italia nella prossima stagione estiva.Da giugno decolleranno tredall’Aeroporto Internazionale diverso le soleggiate isole della: Kos,, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali. Venezia A partire dal 24 aprile ritorna operativo il collegamento verso Mykonos, con due frequenze settimanali, e dal 27 giugno sará inaugurata la nuova rotta verso Kos, ...

