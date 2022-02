Cremonini a Sanremo | the day after | “Non ho dormito molto per l’emozione provata”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– “Buongiorno a tutti!! Non hoquesta notte per l’adrenalina che mi ha trasmesso il palco die per. Grazie con tutto il cuore. Amadeus, tutta la Rai, i miei collaboratori e musicisti e soprattutto voi. Grazie per questa serata fantastica in cui ho potuto esprimere ogni millimetro di passione e amore che ho per il palcoscenico, per la musica, e per la vita. Grazie”. Così Cesareil giorno dopo la sua straordinaria esibizione al Festival diin qualità di super ospite. Il cantautore bolognese ha convinto tutti, offrendo una performance di livello. L'articolo L'Opinionista.