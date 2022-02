Corso, vigili e carro attrezzi sgomberano il parcheggio di Fieravecchia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una pattuglia della Polizia Municipale ha elevato diversi verbali nell’area di Fieravecchia. In generale la mancanza dei controlli e, in particolare, il non perfetto funzionamento del varco elettronico di ingresso (ai veicoli autorizzati) all’area pedonale ha trasformato la strada di immissione al Corso in un perenne parcheggio. Venerdì sera ai verbali, quindi, sono seguite anche le chiamate al carro attrezzi. In una mezz’oretta l’area è tornata sgombera dalle auto. Fino a quando? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una pattuglia della Polizia Municipale ha elevato diversi verbali nell’area di. In generale la mancanza dei controlli e, in particolare, il non perfetto funzionamento del varco elettronico di ingresso (ai veicoli autorizzati) all’area pedonale ha trasformato la strada di immissione alin un perenne. Venerdì sera ai verbali, quindi, sono seguite anche le chiamate al. In una mezz’oretta l’area è tornata sgombera dalle auto. Fino a quando? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

