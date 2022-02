Console Usa di Napoli e sindaco Manfredi, primi contatti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Dicembre a Palazzo San Giacomo il Console generale Usa a Napoli Mary Avery. «La città di Napoli intende rafforzare la sua dimensione internazionale. In tale ottica, sono fondamentali i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d’America consolidando la storia di Napoli come luogo di accoglienza ed inclusione sociale, ma anche come motore di sviluppo economico in grado di attrarre flussi turistici e nuovi investimenti», ha detto Manfredi. «È stato un vero piacere incontrare il sindaco Gaetano Manfredi – ha dichiarato Avery – soprattutto in vista dei festeggiamenti del 16 dicembre, giorno in cui il nostro Consolato generale ha celebrato 225 anni di relazioni ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) IldiGaetanoha incontrato a Dicembre a Palazzo San Giacomo ilgenerale Usa aMary Avery. «La città diintende rafforzare la sua dimensione internazionale. In tale ottica, sono fondamentali i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d’America consolidando la storia dicome luogo di accoglienza ed inclusione sociale, ma anche come motore di sviluppo economico in grado di attrarre flussi turistici e nuovi investimenti», ha detto. «È stato un vero piacere incontrare ilGaetano– ha dichiarato Avery – soprattutto in vista dei festeggiamenti del 16 dicembre, giorno in cui il nostro Consolato generale ha celebrato 225 anni di relazioni ...

Advertising

magnumpio : @Andrea_82b15 Usi le console Microsoft ma nn te vergogni? Bill gates le usa per tracciarci coi vaccini - USConsMilan : Il Console per gli Affari Commerciali Tanya Cole ha aperto il webinar M&A across Italy and US: A How-To Guide organ… -