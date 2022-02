Claudio Lippi | fan sconvolti | lo sfogo choc durante l’intervista “Sono povero | ho perso tutto | ecco come devo vivere”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Foto a fine articolo.ha sconvoltoil mondo della televisione quando ha raccontato in una intervista dimodestamente a causa di una cattiva gestione dei suoi guadagni. Lui è stato uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. La sua carriera è iniziatacantante nei primi anni ’60. Negli anni ’90 è diventato popolarissimo in tv a Il pranzo è servito su Canale5. Dal ’95 ha condotto per 7 edizioni Buona Domenica con Maurizio Costanzo, conquistando un enorme successo. Nei primi anni ’60ha fondato un gruppo con alcuni amici, I Crociati. Le loro canzoni però non hanno sfondato. Non a caso negli anni a venire si è esibitosolista. Poi ha iniziato a fare televisione accanto a nomi celebri del piccolo schermo ...