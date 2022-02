Chi è Matteo Romano? Età | vita privata | canzoni e Instagram

Leggi su novella2000

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è: età,, Sanremo Giovani, dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome:Nome d’arte:Data di nascita: 20 marzo 2002Luogo di Nascita: CuneoEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ArieteProfessione: cantautore, compositoreFidanzata: informazione non disponibileTatuaggi: nessuno visibileProfilo L'articolo proviene da Novella 2000.