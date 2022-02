Calcio: Juve ritrova Perin, portiere è guarito dal Covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Juventus recupera Mattia Perin, che si è negativizzato ed è guarito dal Covid. Il portiere, informa il club bianconero, "si unirà alla squadra per l'allenamento di oggi". Resta invece indisponibile,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lantus recupera Mattia, che si è negativizzato ed èdal. Il, informa il club bianconero, "si unirà alla squadra per l'allenamento di oggi". Resta invece indisponibile,...

