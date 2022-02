Bloccata con i figli dentro l' auto appesa a 5 metri di altezza | la manovra pericolosa poteva esser fatale

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ha confuso i pedali, premendo per sbaglio l'acceleratore, ed è finita con l'giù da un parcheggio. Il mezzo, fortunatamente, è rimasto incastrato tra due pareti, sospeso a 5d', e per ...

... è rimasto incastrato tra due pareti, sospeso a 5 metri d'altezza, e per l'occupante, una giovane donna che assieme ai suoi bimbi tornava a casa, la disavventura si è conclusa soltantouno ...... una giovane donna in viaggio per un'emergenza familiare che,da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un'area di sosta autostradaleun gruppo di sconosciuti. Quando scopre ...Ad accenderle il canale in lingua tedesca dell’emittente statale Russia Today che nei giorni scorsi si è visto bloccare le trasmissioni dall ... Immediata la replica, con la numero uno dell’emittente ...Ha confuso i pedali, premendo per sbaglio l’acceleratore, ed è finita con l’auto giù da un parcheggio. Il mezzo, fortunatamente, è rimasto incastrato tra due pareti, sospeso a 5 metri d ...