Amazon Prime sta alzando i prezzi dei suoi servizi negli Stati Uniti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sono nuovi costi da sostenere, c’è un mercato che va avanti e che si evolve e che deve essere preso in considerazione. È questa la giustificazione che viene data da Amazon per spiegare l’aumento dei costi dell’abbonamento a Prime che gli utenti americani sperimenteranno nei prossimi giorni. Il prezzo annuale di Amazon Prime negli Stati Uniti era, fino a questo momento, di 119 dollari all’anno. La cifra passerà automaticamente a 139 dollari a partire dal 18 febbraio per quanto riguarda i nuovi abbonati e dal 25 marzo per quanto riguarda i membri storici. LEGGI ANCHE > Gli unici che non subiranno l’aumento dei prezzi dell’abbonamento di Netflix Prezzo Amazon Prime, il rincaro negli ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sono nuovi costi da sostenere, c’è un mercato che va avanti e che si evolve e che deve essere preso in considerazione. È questa la giustificazione che viene data daper spiegare l’aumento dei costi dell’abbonamento ache gli utenti americani sperimenteranno nei prossimi giorni. Il prezzo annuale diera, fino a questo momento, di 119 dollari all’anno. La cifra passerà automaticamente a 139 dollari a partire dal 18 febbraio per quanto riguarda i nuovi abbonati e dal 25 marzo per quanto riguarda i membri storici. LEGGI ANCHE > Gli unici che non subiranno l’aumento deidell’abbonamento di Netflix Prezzo, il rincaro...

Advertising

giornalettismo : Negli #StatiUniti inizia ad aumentare il prezzo di #AmazonPrime (primo rincaro dal 2018). Giustificazione: aumento… - GizChinait : #AMAZON Prime aumenterà di prezzo in Italia? - TShopItalia1 : ?? EASTPAK The One Borsa A Tracolla, 21 cm, 2.5 L, Nero (Black) ?? - TuttoTechNet : L’abbonamento ad Amazon Prime aumenta negli Stati Uniti - TShopItalia1 : ?? Lacoste Sport Ace Lift 0120 3 SFA, Sneakers Donna, off Wht/off Wht, 41 EU ?? -