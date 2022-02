Aka 7even duetta con Arisa a Sanremo 2022: ecco il brano scelto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il duo eseguirà il celebre brano di Alex Baroni “Cambiare” nel corso della serata speciale dedicata alle cover Aka 7even, in gara tra i big della 72^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta coì” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), si esibirà questa sera, venerdì 4 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, in duetto con Arisa, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, brano tra i più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato. “‘Cambiare’ – commenta Aka 7even – è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il duo eseguirà il celebredi Alex Baroni “Cambiare” nel corso della serata speciale dedicata alle cover Aka, in gara tra i big della 72^ edizione del Festival dicon il“Perfetta coì” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), si esibirà questa sera, venerdì 4 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, in duetto con, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni,tra i più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato. “‘Cambiare’ – commenta Aka– è una cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e ...

Advertising

SanremoRai : “Nei tuoi difetti Nelle imperfezioni Baby giuro che tu sei perfetta così” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : ?? @Aka7evenreal ?? #PerfettaCosì L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : Classifica Sala Stampa mercoledì #Sanremo2022 1 Elisa 2 Emma 3 Ditonellapiaga/Rettore 4 Irama 5 Fabrizio Moro 6 G… - H20Lilo : RT @pondgitsun3: Comunque sto male raga secondo me Amadeus veramente non sa niente del fantasanremo o non ha capito un c@zz0 perché guardat… - Little_Louis__ : RT @pondgitsun3: Comunque sto male raga secondo me Amadeus veramente non sa niente del fantasanremo o non ha capito un c@zz0 perché guardat… -