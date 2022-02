Vita e arte subacquea

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il prestigioso Concorso fotografico Ocean Art Underwater, organizzato dalla Underwater Photography Guide, ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021.Mentre continuiamo a vivere i disagi posti dalle restrizioni di viaggio introdotte dalla pandemia, la decima competizione annuale della competizione fotografica è stata una testimonianza dell’alto livello raggiunto dalla comunità globale di artisti subacquei. Il concorso di quest’anno celebra un decennio alla ricerca delle migliori foto che testimonino il dinamismo della vita marina, ritratti unici di intriganti creature sottomarine e immagini che instillano l’urgenza di preservare il nostro inestimabile pianeta subacqueo. ©Luc Rooman – “Snoeken”Il Best of Show, la foto vincitrice del concorso e della categoria Marine Life Behavior, di quest’anno non ha precedenti tra i vincitori delle scorse edizioni, esso immortala infatti due pesci ...