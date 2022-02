Venezia | Nsame ' voglio vincere e trascinare gli altri'

(Di giovedì 3 febbraio 2022) "Jean Pierre è qui per dare spessore al nostro reparto offensivo, è un giocatore che arriva da un infortunio abbastanza serio, si sta riprendendo bene, non è discutibile per i numeri che ha prodotto ...

Mattia Collauto, ds del Venezia, presenta così l'ultimo acquisto del club, il camerunese Jean Pierre Nsame. Proveniente dallo Young Boys, dove ha segnato 89 reti in 139 partite. "Mi ha convinto il progetto ambizioso e questo mi ha convinto a venire qui, ho avuto modo di..."

Jean-Pierre Nsame, neo attaccante del Venezia, si è presentato in conferenza stampa. PROGETTO – «Penso che questo sia un progetto ambizioso e questo mi ha convinto a venire qui, ho avuto modo di...»

Nsame è un nuovo attaccante del Venezia, da qualche giorno ormai. L'attesa che c'è nei confronti di questo giocatore è notevole: i lagunari sperano nella salvezza e soprattutto che essa possa passare...