Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 3/02/22 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ma ci rendiamo conto di quanto doveva essere tragica la situazione ‘appeal‘ del trono di Luca Salatino a Uomini e Donne se per cercare di dargli un senso e renderlo vagamente interessante hanno dovuto prendere una corteggiatrice dal passato super tragico e buttarla là in mezzo e farci l’esterna drama tutta concentrata in 3 minuti, e poi hanno dovuto incentrare almeno 3 puntate sulla segnalazione relativa a questa Eleonora? No, ma seriamente, Luca ed Eleonora si conoscono a stento, non hanno trascorso più di mezz’ora insieme prima che arrivasse questa fantomatica segnalazione, e ora è da puntate e puntate che stiamo impelagati in questo thriller da supermercato in cui dobbiamo capire se Eleonora si bombava l’ex anche quando è arrivata agli Elios e qual è il vero ruolo nella trama della vicina impicciona appostata dietro le finestre col ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ma ci rendiamo conto di quanto doveva essere tragica la situazione ‘appeal‘ del trono di Luca Salatino ase per cercare di dargli un senso e renderlo vagamente interessante hanno dovuto prendere una corteggiatrice dal passato super tragico e buttarla là in mezzo e farci l’esterna drama tutta concentrata in 3 minuti, e poi hanno dovuto incentrare almeno 3 puntatesegnalazione relativa a questa Eleonora? No, ma seriamente, Luca ed Eleonora si conoscono a stento, non hanno trascorso più di mezz’ora insieme prima che arrivasse questa fantomatica segnalazione, e ora è da puntate e puntate che stiamo impelagati in questo thriller da supermercato in cui dobbiamo capire se Eleonora si bombava l’ex anche quando è arrivata agli Elios e qual è il vero ruolo nella trama della vicina impicciona appostata dietro le finestre col ...

