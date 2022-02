Sondaggio, per gli intervistati Salvini, Meloni e Renzi i peggiori nella partita del Quirinale. I migliori? Letta, la leader di Fdi e Conte (Di giovedì 3 febbraio 2022) Chi ha fatto peggio nella partita per il Quirinale? C’è un podio di tre vincitori: Matteo Salvini, leader del Carroccio, detiene il primato assoluto con il 31% di preferenze. Giorgia Meloni si colloca nella seconda posizione, con l’8% di preferenze. Infine Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ottiene un 6% di preferenze. Il 12% degli intervistati indica tutti i leader con eguale disapprovazione. Chi si è comportato meglio? Colpisce la prima posizione di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che svetta con una preferenza del 15% degli intervistati e si colloca anche su questo podio. A seguire c’è il segretario dem Enrico Letta che si è aggiudicato il 9% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Chi ha fatto peggioper il? C’è un podio di tre vincitori: Matteodel Carroccio, detiene il primato assoluto con il 31% di preferenze. Giorgiasi collocaseconda posizione, con l’8% di preferenze. Infine Matteodi Italia Viva, ottiene un 6% di preferenze. Il 12% degliindica tutti icon eguale disapprovazione. Chi si è comportato meglio? Colpisce la prima posizione di Giorgiadi Fratelli d’Italia, che svetta con una preferenza del 15% deglie si colloca anche su questo podio. A seguire c’è il segretario dem Enricoche si è aggiudicato il 9% ...

