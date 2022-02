Serie A, Percassi in pole come vicepresidente di Lega (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è Luca Percassi, amministratore deLegato dell’Atalanta, in pole come nuovo vicepresidente della Lega Serie A. Secondo lo statuto della Lega, infatti, in caso di dimissioni del presidente le funzioni vengono svolte, in attesa di una nuova nomina, dal vicepresidente: carica che, tuttavia, non è mai stata nominata dai club in assemblea. Per questo, spiega Tuttosport, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è Luca, amministratore deto dell’Atalanta, innuovodellaA. Secondo lo statuto della, infatti, in caso di dimissioni del presidente le funzioni vengono svolte, in attesa di una nuova nomina, dal: carica che, tuttavia, non è mai stata nominata dai club in assemblea. Per questo, spiega Tuttosport, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Serie Percassi Terremoto Serie A, dimissioni del presidente Dal Pino: cosa succede ... cosa succede ora e quali sono gli scenari Battaglie in cui la Serie A sarà rappresentata da un ... Beppe Marotta , dirigente di riferimento dell'Inter, e Luca Percassi , amministratore delegato dell'...

Come Angelo Radici ha rilanciato il comprensorio sciistico dove andava da bambino Per anni mi sono limitato a destinare una serie di finanziamenti al Monte Pora, senza mai spingere. ... passato come agonista nelle nazionali di sci (il marito, Luca Percassi, è ad dell'Atalanta, ndr ).

Antonio Percassi presidente di Lega o Luca Percassi vice? L'Atalanta al centro del pallone TUTTO mercato WEB Serie A, Percassi in pole come vicepresidente di Lega C’è Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, in pole come nuovo vicepresidente della Lega Serie A. Secondo lo statuto della Lega, infatti, in caso di dimissioni del presidente le funzioni ...

Lega Serie A, parla Cairo: “Per presidenza serve profilo condiviso” Spunta il nome di Romei. La Lega Serie A è spaccata a metà. (Samp News 24) In queste ore sono circolate anche voci sulle possibili candidature di Marotta, Scaroni e Percassi. Ascolta la versione audio ...

