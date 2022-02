Scorpione (Di giovedì 3 febbraio 2022) “A volte ci vuole molto tempo per riuscire a suonare come sei”, diceva Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti e compositori jazz della storia. La scrittrice di successo Anne Lamott esprime un concetto simile: “Sono qui per essere... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) “A volte ci vuole molto tempo per riuscire a suonare come sei”, diceva Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti e compositori jazz della storia. La scrittrice di successo Anne Lamott esprime un concetto simile: “Sono qui per essere... Leggi

Advertising

blvestae : l’ho detto che il mio sole in scorpione influenza tutto - njjthk : @iq40s Io scorpione - callmekatsuki : @yukiis0hma Sicuramente una persona con un ascendente sagittario o anche con il sole è il massimo essendo proprio c… - SimiWonderland : RT @CasaLettori: La vita è una tal ruota che nessuno è capace di resistere in piedi a lungo. E sempre, alla fine, si torna allo stess… - BlackBeard_Ale : @_Sazed come 'La rana e lo scorpione' di Esopo ?? -