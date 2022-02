Sanremo2022: i 25 cantanti in gara, le canzoni e le cover (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Mahmood, Emma. Sono alcuni dei 25 cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Da martedì 1 a sabato 5 febbraio alle 20.30 su Rai1, il Teatro Ariston ospiterà la kermesse condotta, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus. Al suo fianco l’incursore Fiorello e 5 presentatrici, una per ogni serata. Aprirà le danze, Ornella Muti, mercoledì Lorenza Cesarini, giovedì Drusilla Foer, venerdì Maria Chiara Giannetta e sabato Sabrina Ferilli. Confermata la presenza di Fiorello che interverrà già alla prima serata. Tra i super ospiti: Maneskin, Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Meduza, Luca Argentero e Matteo Berrettini. IL PROGRAMMA, LE DATE E GLI ORARI DEL FESTIVAL IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA IL MONTEPREMI Sanremo 2022: i 25 artisti e le canzoni in ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Mahmood, Emma. Sono alcuni dei 25che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Da martedì 1 a sabato 5 febbraio alle 20.30 su Rai1, il Teatro Ariston ospiterà la kermesse condotta, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus. Al suo fianco l’incursore Fiorello e 5 presentatrici, una per ogni serata. Aprirà le danze, Ornella Muti, mercoledì Lorenza Cesarini, giovedì Drusilla Foer, venerdì Maria Chiara Giannetta e sabato Sabrina Ferilli. Confermata la presenza di Fiorello che interverrà già alla prima serata. Tra i super ospiti: Maneskin, Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Meduza, Luca Argentero e Matteo Berrettini. IL PROGRAMMA, LE DATE E GLI ORARI DEL FESTIVAL IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA IL MONTEPREMI Sanremo 2022: i 25 artisti e lein ...

