Sanremo 2022 seconda serata | diamo i voti | Top&Flop

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E anche oggi è tempo di pagelle, è tempo di dare idopo ladel Festival di. Unache i è conclusa anche prima ed è per questo che innanzi tutti regaliamo un 10 alla scaletta. Probabilmente per ladel 2 febbraio ha inciso anche l’assenza di Luca Argentero, che è stato colpito da un doloroso lutto e che non è stato presente sul palco dell’Ariston. Un peccato ma ovviamente, la famiglia resta sempre al primo posto, soprattutto in queste occasioni. Amadeus quindi se l’è cavata chiudendo prima dell’una, nonostante all’inizio, complici le lacrime di Lorena Cesarini e la sua grande emozione, avesse sforato di qualche minuto, costringendo Emma a cantare un’oretta dopo il previsto! Ma passiamo adesso ai momenti Top e ai momenti Flop di questa ...