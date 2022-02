Sanremo 2022 | scaletta della terza serata

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Amadeus,(foto Ufficio Stampa Rai) Una cavalcata musicale lunga oltre quattro ore. Con tutti i 25 big in gara, innanzitutto, ma anche le note di Cesare Cremonini, ospite speciale al suo debutto sanremese. Ladel Festival diprevede che a farla da padrone siano le canzoni in concorso: si comincia con Giusy Ferreri, chiude Noemi. In, però, ci sarà spazio anche per il monologo di Roberto Saviano e per la co-conduttrice Drusilla Foer. Ecco lo schema dettagliato dello spettacolo odierno, con quello che accadrà sul palco minuto per minuto. 20.50 – Ingresso Amadeus Il conduttore saluta l’insediamento di Mattarella. L’orchestra suona “Grande grande grande” 20.55 – Classifica provvisoria e codici televoto 20.58 – Giusy Ferreri ...