Rugby, dove vedere in tv il Sei Nazioni 2022 in chiaro: canale e guida completa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella stagione 2022 il Sei Nazioni di Rugby vedrà disputarsi le cinque giornate previste tra sabato 5 febbraio e sabato 19 marzo: l'esordio dell'Italia è in programma domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Francia alle ore 16.00. Dopo il match transalpino, l'Italia affronterà l'Inghilterra il 13 febbraio alle 16.00, l'Irlanda il 27 febbraio alle 16.00, la Scozia il 12 marzo alle 15.15, ed il Galles alle 15.15 del 19 marzo. Le partite in casa degli azzurri si svolgeranno allo Stadio Olimpico di Roma contro inglesi e scozzesi. Tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW, e gratuitamente su tv8.it.

