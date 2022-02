Pnrr | i target Mur al 30 giugno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Conal 30, la milestone del ministero dell’Università e la Ricerca per l’attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità” prevede l’entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. La riforma sarà caratterizzata da un modello basato su poche missioni orizzontali, con interventi aggregati e integrati per sostenere l’intera filiera della creazione della conoscenza (poli tecnologici e infrastrutture di ricerca, competenze scientifiche e tecnologiche, imprese). E’ quanto emerge dai documenti dei ministeri che fissano i milestone eal 302022 del, presentati in Cdm. Dai documenti dei ministeri che fissano i milestone, ...