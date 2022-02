Pechino 2022, date, orari e programma tv: tutto quello che c'è da sapere sulle Olimpiadi invernali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai è tutto pronto a Pechino per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2022 . Dal 4 al 20 febbraio , la capitale cinese ospiterà la 24ma edizione dei Giochi , che segue all'edizione coreana di ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai èpronto aper l'inaugurazione delle. Dal 4 al 20 febbraio , la capitale cinese ospiterà la 24ma edizione dei Giochi , che segue all'edizione coreana di ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - RaiPlay : ?? BUONA LA PRIMA! ???? L'esordio olimpico a #Beijing2022 nel doppio misto di #curling è molto dolce per l'Italia co… - Internazionale : Alla vigilia dei giochi invernali del 2022 di Pechino, la fascinazione per il “miracolo cinese” del 2008 lascia il… - Fantaski_it : Anche Mattia Casse è a Pechino, mistero sui motivi #fisalpine - marty_92a : RT @Eurosport_IT: ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la parte… -