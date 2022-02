Olimpiadi 2022, snowboardcross: a che ora e dove vedere la prova maschile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio alle Olimpiadi invernali 2022 si disputerà la prova di snowboardcross maschile. Tra i protagonisti della gara olimpica ci sarà Lorenzo Sommariva, uno dei migliori snowboarder che la Nazionale italiana può vantare a Pechino. Classe 1993, il suo debutto in Coppa del Mondo risale al 2013. Nel corso della sua carriera ha disputato le Olimpiadi 2018 di Pyeongchang, dove però non aveva brillato. Ben altre aspettative sono riposte sull’atleta originario di Genova quest’anno, alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Su tutti, la medaglia d’argento conquistata ai Campionati del Mondo di Idre Fjall nel 2021 in Svezia, nella prova di snowboardcross a squadre insieme a Michela Moioli, che gareggerà mercoledì 9 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio alleinvernalisi disputerà ladi. Tra i protagonisti della gara olimpica ci sarà Lorenzo Sommariva, uno dei migliori snowboarder che la Nazionale italiana può vantare a Pechino. Classe 1993, il suo debutto in Coppa del Mondo risale al 2013. Nel corso della sua carriera ha disputato le2018 di Pyeongchang,però non aveva brillato. Ben altre aspettative sono riposte sull’atleta originario di Genova quest’anno, alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Su tutti, la medaglia d’argento conquistata ai Campionati del Mondo di Idre Fjall nel 2021 in Svezia, nelladia squadre insieme a Michela Moioli, che gareggerà mercoledì 9 ...

