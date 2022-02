Masterchef 11: Stasera una Nuova Puntata del programma culto di SkyUno e NOW (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le anticipazioni sulla Puntata che ci conduce a metà viaggio dell'undicesima stagione di Masterchef, culto vero della televisione italiana a sapore culinario. Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le anticipazioni sullache ci conduce a metà viaggio dell'undicesima stagione divero della televisione italiana a sapore culinario.

Advertising

elickzs : se stasera a masterchef non escono Nicky e uno tra Polone e Christian - paolocorongiu : Tra Masterchef e Sanremo non so cosa guardare stasera aiut - advreniall : il vero problema è scegliere tra masterchef e sanremo stasera - dontwannabeblu3 : stasera guarderò masterchef perché a me della serata dove fanno il recap delle canzoni purtroppo - LNRV__ : Io stasera cercando di seguire contemporaneamente #MasterChef e #Sanremo2022 -